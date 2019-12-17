Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.512.433.661 Tüpraş 664.053.972 Güneş Sigorta 615.445.975 ASELSAN 395.443.524 Şişe Cam 383.997.001 İş Finansal Kiralama 374.025.608 Garanti Bankası 327.228.577 Kardemir (D) 305.157.467 Petkim 252.477.832 Çemaş Döküm 235.071.461 Galatasaray Sportif 229.150.252 Akbank 226.722.214 Soda Sanayii 193.533.622 Vakıflar Bankası 171.112.022 Odaş Elektrik 168.988.569 Albaraka Türk 155.078.430 Emlak Konut GMYO 154.515.599 Pegasus 150.327.878 Halkbank 144.613.277 Ereğli Demir Çelik 143.533.414

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)