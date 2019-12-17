Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.512.433.661
|Tüpraş
|664.053.972
|Güneş Sigorta
|615.445.975
|ASELSAN
|395.443.524
|Şişe Cam
|383.997.001
|İş Finansal Kiralama
|374.025.608
|Garanti Bankası
|327.228.577
|Kardemir (D)
|305.157.467
|Petkim
|252.477.832
|Çemaş Döküm
|235.071.461
|Galatasaray Sportif
|229.150.252
|Akbank
|226.722.214
|Soda Sanayii
|193.533.622
|Vakıflar Bankası
|171.112.022
|Odaş Elektrik
|168.988.569
|Albaraka Türk
|155.078.430
|Emlak Konut GMYO
|154.515.599
|Pegasus
|150.327.878
|Halkbank
|144.613.277
|Ereğli Demir Çelik
|143.533.414