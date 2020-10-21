Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.501.560.362 Türkiye Sigorta 1.307.959.124 Şişe Cam 1.102.989.878 Turkcell 843.689.961 Odaş Elektrik 841.533.299 T.S.K.B. 769.829.433 Kardemir (D) 731.437.284 Yapı ve Kredi Bankası 595.532.966 Şekerbank 554.220.151 Vakıflar Bankası 511.528.441 İş Finansal Kiralama 504.970.448 Türk Hava Yolları 500.564.367 Halkbank 433.923.570 Akbank 430.758.078 Emlak Konut GMYO 417.670.393 Ege Endüstri 417.438.870 Petkim 392.173.776 İş GMYO 385.485.255 ASELSAN 352.865.176 Ereğli Demir Çelik 339.588.560 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor

Borsa 6 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Tartıştığı eşini silahla yaralayan koca, küçük kızıyla kendini eve kapattı

Everton, Beşiktaş'a Cenk Tosun'u önerdi

Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret

Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı

Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti