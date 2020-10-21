Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

21.10.2020 18:47
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.501.560.362 Türkiye Sigorta 1.307.959.124 Şişe Cam 1.102.989.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.501.560.362
Türkiye Sigorta 1.307.959.124
Şişe Cam 1.102.989.878
Turkcell 843.689.961
Odaş Elektrik 841.533.299
T.S.K.B. 769.829.433
Kardemir (D) 731.437.284
Yapı ve Kredi Bankası 595.532.966
Şekerbank 554.220.151
Vakıflar Bankası 511.528.441
İş Finansal Kiralama 504.970.448
Türk Hava Yolları 500.564.367
Halkbank 433.923.570
Akbank 430.758.078
Emlak Konut GMYO 417.670.393
Ege Endüstri 417.438.870
Petkim 392.173.776
İş GMYO 385.485.255
ASELSAN 352.865.176
Ereğli Demir Çelik 339.588.560
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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