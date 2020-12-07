Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|4.768.441.686
|Kardemir (D)
|2.248.229.983
|Tüpraş
|1.778.363.125
|Doğan Holding
|1.635.268.153
|Garanti Bankası
|1.408.118.527
|Türk Hava Yolları
|1.173.745.000
|Sasa Polyester
|1.156.902.066
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|846.713.973
|Emlak Konut GMYO
|752.278.728
|Şişe Cam
|685.352.199
|Odaş Elektrik
|586.151.251
|Selçuk Ecza Deposu
|580.526.452
|Ereğli Demir Çelik
|551.400.718
|Zorlu Enerji
|550.924.294
|Yapı ve Kredi Bankası
|494.714.401
|TAV Havalimanları
|459.795.527
|Akbank
|446.265.202
|Pegasus
|427.310.321
|Vakıflar Bankası
|379.290.379
|İpek Doğal Enerji
|314.289.716
- Kaynak: AA
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