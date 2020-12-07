Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 4.768.441.686 Kardemir (D) 2.248.229.983 Tüpraş 1.778.363.125 Doğan Holding 1.635.268.153 Garanti Bankası 1.408.118.527 Türk Hava Yolları 1.173.745.000 Sasa Polyester 1.156.902.066 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 846.713.973 Emlak Konut GMYO 752.278.728 Şişe Cam 685.352.199 Odaş Elektrik 586.151.251 Selçuk Ecza Deposu 580.526.452 Ereğli Demir Çelik 551.400.718 Zorlu Enerji 550.924.294 Yapı ve Kredi Bankası 494.714.401 TAV Havalimanları 459.795.527 Akbank 446.265.202 Pegasus 427.310.321 Vakıflar Bankası 379.290.379 İpek Doğal Enerji 314.289.716 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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