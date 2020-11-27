Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.276 -1,80 BIST ANKARA 2.205 -1,00 BIST ANTALYA 1.996 1,72 BIST BALIKESİR 1.730 -2,83 BIST BURSA 3.478 -0,85 BIST DENIZLI 2.817 -0,67 BIST ISTANBUL 1.389 -1,26 BIST IZMIR 3.073 0,18 BIST KAYSERI 7.444 0,52 BIST KOCAELI 3.114 -0,72 BIST KONYA 2.548 1,22 BIST TEKIRDAĞ 9.043 -0,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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