Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

27.11.2020 18:55
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.276-1,80BIST ANKARA2.205-1,00BIST ANTALYA1.9961,72BIST BALIKESİR1.730-2,83BIST BURSA3.478-0,85BIST DENIZLI2.817-0,67BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.276-1,80
BIST ANKARA2.205-1,00
BIST ANTALYA1.9961,72
BIST BALIKESİR1.730-2,83
BIST BURSA3.478-0,85
BIST DENIZLI2.817-0,67
BIST ISTANBUL1.389-1,26
BIST IZMIR3.0730,18
BIST KAYSERI7.4440,52
BIST KOCAELI3.114-0,72
BIST KONYA2.5481,22
BIST TEKIRDAĞ9.043-0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu Antalya'da 24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü
Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı         
18:46
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor         
17:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Genelev kraliçesi Manukyan'ın mirası davasında, çocuğunun olmadığını gösteren belge mahkemeye verildi Genelev kraliçesi Manukyan'ın mirası davasında, çocuğunun olmadığını gösteren belge mahkemeye verildi         
16:28
Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor         
15:42
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı         
15:07
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler         
14:12
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 19:15:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei