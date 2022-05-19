Borudan uzun namlulu silah ve mühimmat çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Borudan uzun namlulu silah ve mühimmat çıktı

19.05.2022 00:33
Borudan uzun namlulu silah ve mühimmat çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda borunun içerisine gizlenmiş uzun namlulu silah ile çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda borunun içerisine gizlenmiş uzun namlulu silah ile çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak İstihbarat çalışması sonucunda bir şahsın silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlendi. M.A. isimli şahsı takibe alan ekipler, ilçeye bağlı Kargalı kırsal Mahallesindeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda evin değişik bölgelerinde dedektör köpeklerin de desteğiyle arama yapıldı. Arama sonucu garaj olarak kullanılan bir odadaki atık su borusunun içerisine gizlenmiş 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet av tüfeği, 306 adet uzun namlulu silah mermisi, 561 tabanca mermisi, 5 adet uzun namlulu silah şarjörü, 7 adet çivi uçlu beyzbol sopası, 2 adet hücum yeleği, 1 adet oluklu bıçak ele geçirildi.

Şahsı eşi N.A.'nın yapılan üst aramasında ise 2 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Borudan uzun namlulu silah ve mühimmat çıktı
Borudan uzun namlulu silah ve mühimmat çıktı
Borudan uzun namlulu silah ve mühimmat çıktı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Başkale'de silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi Son dakika haberi: Başkale'de silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi Kilit'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi Kilit'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Borudan uzun namlulu silah ve mühimmat çıktı - Son Dakika


Son Dakika
00:10 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan gündem olan sözler: Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım
23:56 İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam geldi!
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
23:26 Melih Gökçek, "Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?" sorusunu cevapladı: Melih Gökçek
23:23 ABD Kongresi'nin Miçotakis'i alkışlamasına ilk yorum Bakan Çavuşoğlu'ndan geldi: Kimin nerede alkışlandığı önemli değil
23:21 İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
22:25 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı
22:22 Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 00:36:57. #1.13#
SON DAKİKA: Borudan uzun namlulu silah ve mühimmat çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement