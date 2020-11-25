Borusan Araç İhale'den yeni marka: Otonakit - Son Dakika

Borusan Araç İhale'den yeni marka: Otonakit

25.11.2020 23:05
Borusan Araç İhale'den yeni marka: Otonakit, System.String[]

Borusan Araç İhale, 25 Kasım Çarşamba günü Gebze ofisinden online olarak gerçekleşen basın toplantısı kapsamında Otonakit’in lansmanını gerçekleştirdi.

Borusan Araç İhale, 25 Kasım Çarşamba günü Gebze ofisinden online olarak gerçekleşen basın toplantısı kapsamında Otonakit'in lansmanını gerçekleştirdi.

Borusan Araç İhale'nin ikinci el araç satın almasına yönelik "Otoyla gel, nakitle git" sloganıyla yeni markası olarak faaliyete geçen Otonakit, araç satışını hem kolaylaştırıyor, hem de hızlandırıyor. Bugüne kadar yaklaşık 600 bin aracın operasyonu ve 220 bin aracın satışına aracılık eden Borusan Araç İhale, Otonakit markası ile aracını satanlara anında ve nakit ödeme yapıyor.

Borusan Holding kuruluşu olan Borusan Araç İhale şirketi bünyesinde bireysel müşterilere ikinci el araç alım hizmeti veren Otonakit, aracını satmak isteyen herkese Borusan güvencesiyle online fiyat sunarak, kötü sürpriz olmadan, sorunsuz, hızlı ve anında alım hizmeti veriyor.

Satış yapmak için araç sahibi Otonakit.com web sitesini ziyaret ederek aracının özelliklerini limitler dahilinde giriyor. Ardından cep telefonuna gelen SMS mesajındaki kodu girerek, kendi beyanına istinaden aracı için teklif edilen nakit alım bedelini kolaylıkla öğreniyor. Kullanıcıların teklifi uygun bulması halinde en fazla 3 iş günü içinde web sitesi üzerinden online randevu talebi oluşturuyor. Hali hazırda Gebze'de Borusan Araç İhale merkez lokasyonuna ilaveten 4 şehirde 5 lokasyonda hizmet veren TSE onaylı, bağımsız Otonakit ekspertiz noktalarından dilediğine aracını götürüyor. Randevuda aracın ekspertizi yapılıyor. Kullanıcı nihai fiyatı onayladığı takdirde, Otonakit aracı anında satın alıyor ve nakit olarak ödemeyi yapıyor.

"Gerçek fiyat teklifi sunuyoruz"

Otonakit lansmanında açıklamalarda bulunan Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu şunları söyledi: "Bugün piyasadaki ikinci el araç alım servislerinin bazılarında kullanıcıya internetten çok cazip görünen bir fiyat veriliyor, ama ekspertize gittiklerinde verilen nihai satış fiyatı ilk verilen fiyatın oldukça altında kalabiliyor. Bu da aracını satan için müthiş bir hayal kırıklığı oluyor. Biz bu hayal kırıklığına son veriyoruz. Internet fiyatımız ile kati fiyat arasında uçurumlar olmasını istemiyoruz. Yani tabiri caizse Otonakit'te kötü sürpriz yok diyoruz.

Bu, tabi Borusan'ın sektördeki 20 yıllık deneyimini ve güvencesini, yenilikçi bir yaklaşımla Otonakit'e aktarmamızdan ileri geliyor. Doğru fiyatlama bizim için çok kritik. Otonakit'ten alınan araçları kurumsal Alıcı müşterilerimize satıyoruz. Burada satıcı müşterilerimizi memnun ederken bizim de sürdürülebilir olmamızı sağlayacak en yüksek fiyat seviyesini bulmaya çalışıyoruz. Malum çok değişken bir pazarımız var, bu gerçekten zor bir iş. Hassas fiyatlama için sene başında fiyatlama servisimizi yapay zeka/makine öğrenmesi ile desteklediğimizi duyurmuştuk. Bu alanda yatırımlarımıza devam ediyor ve ileride her marka/model araçta en isabetli ve güncel teklifleri sunabilmeyi arzuluyoruz.

Şu an İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Bursa'da toplam 6 lokasyonda hizmet veriyoruz. Her lokasyonda kendi uzman personelimiz mevcut olup, ekspertizde oluşabilecek farklılıklara göre hemen revize fiyat sunabiliyoruz, müşterimizi bekletmiyoruz. Yine banka anlaşmalarımız ile arzu eden müşterilerimize satış öncesinde güvenli ödeme hizmeti sunuyoruz. Önümüzdeki yıl servis verdiğimiz şehir ve lokasyon sayımızı artırarak, senenin sonunda aylık 1000 araba temposunu yakalayıp, Otonakit kanalıyla 6000'in üzerinde araç alım satımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Borusan Holding, Kasım, Gebze, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Borusan Araç İhale'den yeni marka: Otonakit - Son Dakika


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