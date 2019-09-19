Son Dakika Haberleri: Boş arazide 1 kilo 800 gram metamfetamin bulundu
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Boş arazide 1 kilo 800 gram metamfetamin bulundu

24 dakika önce

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda boş arazide 1 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Boş arazide 1 kilo 800 gram metamfetamin bulundu, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda boş arazide 1 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kayseri'ye batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde boş bir arazide 1 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. A.U., Ö.B. ve S.B. isimli şüpheliler 'Uyuşturucu madde ticareti'nden gözaltına alındı.


Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:47 Kaynak: İHA
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