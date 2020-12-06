Boş kalan sahillerde definecilerden sonra deniz kabuğu koleksiyoncuları iş başında - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş kalan Antalya sahillerinde meraklıları deniz kabuğu için dalış yaptı.

Turistlerden kalan bozuk para ve ziynet eşyalarını ellerinde dedektörlerle arayan definecilerin ardından deniz kabuğu koleksiyoncuları da harekete geçti. Yaklaşık 10 metre derinlikte bulunan birbirinden renkli deniz kabukları akvaryumcular ve koleksiyonerler için toplanıyor. Alanya ilçesi İncekum sahillerinde kısıtlamayı fırsat bilen cankurtaran, kimsenin olmadığı sahilde dalış yapıp deniz kabuğu çıkardı. İki saat içinde yüzlerce deniz kabuğu toplayan Ahat Payarlıoğlu, özellikle akvaryumcular için olmazsa olmaz olan deniz kabuklarını tek tek toplayıp kurutuyor. Normal zamanda tatilcilerin yoğunluğu sebebiyle bulanık olan, son iki gündür ise berraklaşan denizin altında yüzlerce deniz kabuğu toplayan Payarlıoğlu, "Ağır olduğu için derin sularda bulunuyor. Burada aynı zamanda işletme sahibiyim, kışın benim hobim bunlar, kıyıya vurmuyor. Koleksiyoncular, akvaryumcular gelip benden alıyorlar" dedi. - ANTALYA