Markette eski eşini göğsünden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu

05.11.2025 01:54  Güncelleme: 09:28
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir şahıs, boşandığı eşinin kasiyer olarak çalıştığı markete gelerek genç kadını göğsünden bıçaklayıp kaçtı. Daha sonra polisi arayan şüpheli, yaptıklarını itiraf edip teslim oldu. Ağır yaralanan kadının hastanedeki tedavisi sürerken şüpheli eski eş gözaltına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, boşandığı eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

MARKETTE ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADI

Güzelyalı Siteler Mahallesi Kanarya Caddesi'ndeki bir zincir markette kasiyer olarak çalışan M.E'nin (30), iş yerine boşandığı eşi geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışmada şüpheli, üzerindeki bıçakla Mihraç E.'ye saldırdı. Eski eşini göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçtı.

KADIN AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan ve Osmangazi ilçesindeki Emek Metro İstasyonu'na gelen şüpheli, burada polisi arayarak eşini bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

