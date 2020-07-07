BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ DARP EDEN ŞÜPHELİNİN DAVASI - ARŞİV - Son Dakika

Kafama silahı doğrulttu tetiğe bastı ancak silah patlamadı

Haber Yüksel KOÇ İstanbul DHA

Kartal'da boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Elbasan'ı darp eden tutuklu sanık Erol Elbasan'ın yargılanmasına başlandı. Eşinin kafasına silah dayadığını belirten Derya Elbistan, Kafama silahı doğrulttu. Birkaç defa tetiğe bastı ancak silah patlamadı. Daha sonra maket bıçağı çıkarttı. Elleri tir tir titriyordu. Maket bıçağının bıçak kısmını açamadı, künt tarafı ile kollarıma, baldırıma, vücudumun değişik yerlerine vurmaya başladı dedi.

Elbasan, Bana tabanca ve maket bıçağı ile saldırdığı esnada 'burada polis molis yok, seni kimse kurtaramaz. Bak gördün mü; yaşamın ve ölümün benim elimde. Hadi bağır' şeklinde beyanda bulundu diye konuştu.

Olay günü yanında silah ve kesici alet olmadığını, eşini yumruk ile darp ettiğini söyleyen Erol Elbasan da, Yapmış olduğum yaralama olayından dolayı çok pişmanım. Kendisinden ve kızlarım başta olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum dedi.

İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Erol Elbasan ve müşteki Derya Elbasan katıldı. Sanığın avukatı İsmet Canpolat ve müşteki Derya Elbasan'ın Avukatı Naim Karakaya da duruşmada hazır bulundu.

Savunmasında eşi ile yaşadıkları sorunlardan ötürü anlaşmalı boşanma davaları açtıklarını söyleyen Erol Elbasan, 2.5 ay önce fiilen ayrıldık. Müşterek 2 çocuğumuz da müşteki ile birlikte kalıyordu ama benim bilgim olmadan evini taşıdı dedi.

DARP ETTİĞİNİ KABUL ETTİ

Olay günü eşiyle tartıştıklarını söyleyen Elbasan, Ancak aramızda yaşanan tartışma esnasında ellerimle kendisine darp eyleminde bulunduğumu kabul ediyorum. Elimde ateşli, kesici silah yoktu. Kesici delici alet yoktu. Kendisine doğrudan yumrukla vurmuştum. Yaralanması tamamen bu şekilde olmuştur ifadelerini kullandı.

Tartışma sırasında yanlarında kimse olmadığını söyleyen Erol Elbasan, Bağırana kadar yanımıza kimse gelmedi. Bağırınca birkaç kişi yanımıza geldi. 2 bayan geldi. Eşi olduğumu söyledim, Derya hanım 'eşim değil sapık' dedi bayanlar ortamdan ayrıldılar şeklinde konuştu.

Söz alan müşteki Derya Elbasan, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, Maddi zararım vardır. Yaralama dolayısı ile halen tedavim sürmektedir. Manen de zarar gördüm dedi.

TETİĞE BASTI BİLAH PATLAMADI

Derya Elbasan, Birlikte yaşadığımız zaman da evde ruhsatsız olarak bulundurduğu glock marka silahı benim kafama doğrulttu. Bir kaç defa tetiğe bastı ancak silah patlamadı. Ben silahın neden patlamadığını anlamak için gözlerimi açtığımda bu kez silahın kabzası ile dudak ve burnuma gelecek şekilde 2 kez vurdu. Daha sonra maket bıçağı çıkarttı. Elleri tir tir titriyordu. Maket bıçağının bıçak kısmını açamadı, künt tarafı ile kollarıma, baldırıma, vücudumun değişik yerlerine vurmaya başladı. Ben bunun üzerine bağırdım şeklinde konuştu.

YAŞAMIN VE ÖLÜMÜN BENİM ELİMDE

Sanığın olay günü kendisini takip ettiğini öne süren Derya Elbasan, Özellikle beni takip edip kuytu bir alanda bu saldırıda bulunmayı tasarladığını düşünüyorum. Bana tabanca ve maket bıçağı ile saldırdığı esnada 'burada polis molis yok, seni kimse kurtaramaz. Bak gördün mü; yaşamın ve ölümün benim elimde. Hadi bağır' şeklinde beyanda bulundu ifadelerini kullandı.

KIZLARIM BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM KADINLARDA ÖZÜR DİLİYORUM

Söz alan sanık Erol Elbasan, olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, Yapmış olduğum yaralama olayından dolayı çok pişmanım. Kendisinden ve kızlarım başta olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum dedi. Elbasan tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erol E.'nin 6 Haziran 2020 tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşinin Kartal'da bulunan evinin önüne gittiği, dışarı çıkan eşi ile müşterek kızlarının erkek arkadaşı nedeni ile tartıştıkları belirtiliyor.

Eşi ile tartışan Erol E.'nin eşini sokakta bekleyen park halindeki kamyonetin arkasına götürerek silahla ateş etmeye çalıştığı, ele geçmeyen silahın patlamadığı, bunun üzerine darp ettiği belirtilen iddianamede, şüpheli Erol E.'nin, Eşi kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama, Tehdit ve Alenen hakaret suçlarından 3 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.