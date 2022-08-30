Sedat Peker'e eşinin görüntülerini veren Ünsal Ban'ın yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntı: Evrakları yakarken yakalandılar - Son Dakika
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Sedat Peker'e eşinin görüntülerini veren Ünsal Ban'ın yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntı: Evrakları yakarken yakalandılar

30.08.2022 23:08

Boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun evdeki görüntülerini Sedat Peker'e vermesi sebebiyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ünsal Ban, Muğla'da kıskıvrak yakalandı. Ban'ın yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntılar da çok geçmeden gün yüzüne çıktı. Buna göre Ban'ın şoförünün eşi ve baldızının evdeki evrakları yakmaya çalıştıkları sırada yakayı ele verdikleri ifade edildi.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun evdeki özel görüntülerini suç örgütü lideri Sedat Peker'e veren Prof. Ünsal Ban, Milas ilçesinde yakalandı.

DAHA ÖNCE KULLANMADIĞI ARAÇLA GELDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve dün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince yakalanan Ban, Milas'a kendisine ait olmayan ve daha önce kullanmadığı bir araçla geldi. Ban, Muğla'ya gelişi sırasında polis kontrol noktalarından kurtulmak için farklı güzergahları kullandı.

Peker'e eşinin görüntülerini veren Ünsal Ban'ın yakalanmasıyla ilgili yeni detay: Evrakları yakmaya çalışmışlar

YATLA YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI

Yurt dışına kaçacağına yönelik ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat ekiplerince takibe alınan Ban'ın, Muğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.

Malta bandralı yatın kaptanının, Yunan kara sularına bıraktığı yata bağlı küçük sürat motoruyla Bodrum Marina'ya geleceği, buluşmanın ardından Ünsal Ban'ın sürat motoruyla yata geçeceği öğrenildi.

BELGELERİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Öte yandan yurt dışına kaçarken Milas'ta yakalanan eski Türk Hava Kurumu Rektörü Ünsal Ban'ın uzun yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan, gözaltındaki Ahmet K.'nın Gölbaşı'ndaki evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sırasında evde bulunan Ahmet K.'nın eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H.'nin, evrak ve dijital materyalleri yakarken yakalandığı öğrenildi. Ahmet K.'nın eşi Nesliha K. ve baldızı Zepnep Naz H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Zehra Taşkesenlioğlu, Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker'e eşinin görüntülerini veren Ünsal Ban'ın yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntı: Evrakları yakarken yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Peker'e eşinin görüntülerini veren Ünsal Ban'ın yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntı: Evrakları yakarken yakalandılar - Son Dakika
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