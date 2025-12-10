Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı - Son Dakika
Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı

Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı
10.12.2025 16:50
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir adam, boşanma aşamasındaki eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boğazından ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Yasin B., boşanma aşamasındaki eşi Ayşenur B.'yi 5 yaşındaki çocuğunun önünde bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

EŞİNİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Bazlambaç köyünde meydana geldi. Yasin B., boşanma aşmasındaki eşi Ayşenur B.'nin babasının evine gitti. Evin çevresinde dolaşan Yasin B., kapıları yumrukladı. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Yasin B., kaçmaya çalışan eşini yakaladı. Yasin B., 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde Ayşenur B.'yi bıçakla boğazından ve sırtından yaraladı.

Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıakladı
Ayşenur B.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıakladı
Yasin B.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan şüpheli Yasin B.'nin evin kapısını yumrukladığı anlar ve balkondan içeri girmesi, güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çekerek, Güncel, Yozgat, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı
