Boşanma aşamasındaki kocasını öldüren sanığa 24 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki kocasını öldüren sanığa 24 yıla kadar hapis istemi

28.04.2022 10:21
Boşanma aşamasındaki kocasını öldüren sanığa 24 yıla kadar hapis istemi

Eyüpsultan'da, boşanma aşamasındaki eşini göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık Nuran Özdemir'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

Eyüpsultan'da, boşanma aşamasındaki eşini göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık Nuran Özdemir'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nuran Özdemir avukatıyla katıldı.

Maktul Ahmet Özdemir'in annesi ve kardeşlerinin müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Mütalaada, maktul ile sanığın boşanma aşamasında oldukları, yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadıkları, maktulün 22 Eylül 2021'de, çocuklarıyla yaşayan sanığın Eyüpsultan'daki evine gittiği anlatıldı.

Maktulün, ikamet kapısını yumruklayıp bağırarak hakaretlerde bulunduğu, bunun üzerine sanığın kapıyı açtığı, içeri giren maktulün sanığa vurmaya başladığı aktarılan mütalaada, sanığın buzdolabının üzerinde bulunan bıçağı alıp göğsünden yaraladığı maktulün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mütalaada, darbedilen sanığın eline bıçağı almadan önce "Sokarım, sokarım" şekline sözler söylediği ancak maktulün eyleme devam ettiği dikkate alındığında sanığın haksız eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisiyle elindeki bıçakla maktulü yaraladığı ifade edildi.

Bu sebeplerle sanık Nuran Özdemir'in, "eşe karşı haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"Ölmemek için kendimi savundum"

Savcının görüşüne karşı savunması sorulan Özdemir, olay günü eşinin eve geleceğinden haberdar olmadığını söyledi.

Eşi tarafından darbedilirken kızının araya girmesiyle oluşan boşluk sırasında eline bıçak aldığını iddia eden Özdemir, "Sadece kendimi savundum. O beni yere düşürseydi yemin ederim beni öldürecekti. Ölmemek için kendimi savundum." dedi.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep ederek mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı, taraflara süre verip duruşmayı erteledi.

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Ahmet Özdemir, Eyüpsultan, Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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