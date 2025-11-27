Boşanma krizi mahalleyi karıştırdı, komşusunun aracına da zarar verdi - Son Dakika
Boşanma krizi mahalleyi karıştırdı, komşusunun aracına da zarar verdi

Boşanma krizi mahalleyi karıştırdı, komşusunun aracına da zarar verdi
27.11.2025 16:34
Boşanma krizi mahalleyi karıştırdı, komşusunun aracına da zarar verdi
Haber Videosu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kişi, öfke krizine kapılarak hem eşinin hem de duruma tepki gösteren komşusunun aracına zarar verdi. Olay sırasında komşular ölümden döndüklerini ifade etti.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olan eşine ait otomobilin camlarını demir sopayla kırdığı sırada duruma tepki gösteren komşusunun aracına da zarar verdi. Aracı parçalanan adam; "Balkonda kardeşimle birlikteydim, balkona doğru elindeki levyeyi fırlattı. Sonrasında sileceği söküp sileceği fırlattı. Hepsi kafamızı teğet geçti, canımızı zor kurtardık, kafamıza geliyordu" dedi.

EŞİNİN ARACINA DEMİR SOPAYLA SALDIRDI

Olay, Armağanevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, boşanma aşamasında olan eşinin üzerine kayıtlı park halindeki otomobilin camlarını demir sopayla kırmaya başladı. Sesleri duyan komşusu pencereden tepki gösterince şüpheli bu kez komşusuna ait araca yönelerek aracın camlarını kırdı ve kaportasına zarar verdi. Aracı hasar gören komşu, yaşananların ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olay anı mağdur komşu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan saldırı anları apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aracı parçalanan Tunahan Çolakel, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Saldırgan tarafından aracına zarar verilen Tunahan Çolakel, "Saldırganın eşiyle boşanma aşamasında olduğunu öğrendik. İlk önce parçaladığı araç eşinin üzerineymiş. Bunun stresinden dolayı sinir krizi geçirerek kendi aracını parçalamaya başladı. Ondan sonrasında da parçalarken fırlattıkları benim aracıma gelince, 'O araç benim, ona zarar gelmesin' dedim. Ben bunu dedikten sonra, 'Hangi araç senin lan?' diyerek benim aracıma vurmaya başladı. Bütün camlarını kırdı, kaputa zarar verdi. Tehditler, küfürler, hakaretler. Balkonda kardeşimle birlikteydim, balkona doğru elindeki levyeyi fırlattı. Sonrasında sileceği söküp sileceği fırlattı. Hepsi kafamızı teğet geçti, canımızı zor kurtardık, kafamıza geliyordu. Ondan sonrasında, 'Seninle polisler ilgilenecek' dediğimde de, 'Benimle polisler her zaman ilgileniyor, beni alıyorlar ve tekrar evime bırakıyorlar. Hiçbir şey değişmiyor, seninle kim ilgilenecek?' gibi tehditkar konuşmalar sergiledi. Hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonrası ne olacağını bekleyip göreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Boşanma krizi mahalleyi karıştırdı, komşusunun aracına da zarar verdi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:32
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan’ın koşulları iyileştirildi
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi
17:29
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik’e geldi
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi
17:21
Ayşe Tokyaz’ın katiline soğuk duş Avukatı davadan çekildi
Ayşe Tokyaz'ın katiline soğuk duş! Avukatı davadan çekildi
16:55
4 ihtimal verdiler Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
16:18
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo’nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip
15:40
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek
14:38
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı’na sunuldu 55 bin mahkum için tahliye yolu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu
14:30
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş’a hapis istemi
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi
Boşanma krizi mahalleyi karıştırdı, komşusunun aracına da zarar verdi
