Son Dakika Haberleri: Bosch Termoteknik Ticari Satış Kanalı İş Ortakları Toplantısı Gerçekleşti!

Bosch Termoteknik Ticari Satış Kanalı İş Ortakları Toplantısı Gerçekleşti!

5 dakika önce

Bosch Termoteknik çalışanları ve ticari bayileri İş Ortakları Toplantısı'nda bir araya gelerek hem 2018 yılını değerlendirdi hem de 2019 yılı için motivasyon buldu.

Bosch Termoteknik Ticari Satış Kanalı İş Ortakları Toplantısı Gerçekleşti!, System.String[]

Bosch Termoteknik Ticari Satış Kanalı İş Ortakları Toplantısı bu yıl 20-22 Şubat tarihleri arasında Antalya Rixos Premium otelinde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda Bosch çalışanları, ticari satış kanalı iş ortakları ile bir araya geldi.

Toplantıda 2019 yılının gelişmeleri, dijitalleşen dünyada doğru konumlanma, değişimin ve dönüşümün önemi ve dünya trendleri ile ilgili sunumlar yapıldı. İş geliştirme ve daha geniş kitlelere ulaşabilme amacıyla Google ve sosyal medya kullanımlarıyla ilgili tavsiyeler örneklerle paylaşıldı. Bunların dışında CNN Türk Ekonomi Editörü Cem Seymen ekonomi gelişmeleri hakkında bilgiler verdi.

Toplantının fuaye alanında ise şirketin son dijital projeleri tanıtıldı. Katılımcılara; tüm dijital platformlara tek bir hesap ile erişim sağlayan iş ortakları portalı, sektörün fark yaratan sadakat kulübü Buderus Star Club, bayi web sitesi oluşturma projesi, showroom yönetim portalı "Showroom Dizayn" hakkında bilgi verildi. Bunların dışında iş ortakları, Bosch'un yönetimindeki Bosch Car Service ve Güvenlik Sistemleri ile ilgili ürün ve hizmetleri de tanıma fırsatı buldular.

Ses sanatçısı Aşkın Nur Yengi'nin sahne aldığı gala yemeğinin ardından iş ortakları toplantısı başarılı bir şekilde tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:25 Kaynak: Bültenler

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