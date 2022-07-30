İspanya Başbakanı Sanchez, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Sanchez, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu

30.07.2022 16:15
İspanya Başbakanı Sanchez, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Konseyin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ve Sırp Üyesi Milorad Dodik, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Saraybosna'da kabul etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Konseyin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ve Sırp Üyesi Milorad Dodik, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Saraybosna'da kabul etti.

Dzaferovic ve Sanchez, görüşme sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Dzaferovic, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği alanında adımlar atılmasının gerekliliğine işaret ederek, görüşmede iki ülke ilişkileri, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) yolundaki ilerleyişi ve ülkenin AB adaylık statüsü almasının gereklilikleri üzerine konuştuklarını belirtti.

Dzaferovic, "Bugün, dostumuzdan da duyduğumuz, Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen destekten memnuniyet duymaktayız." dedi.

"İspanya, Bosna Hersek'in AB'ye girişine destek vermektedir"

Batı Balkanlar ziyaretinin Bosna Hersek başta olmak üzere tüm bölge için destek anlamına geldiğinin altını çizen Sanchez ise "AB bir an önce diğer ülkelere şans vermeli. İspanya, Bosna Hersek'in egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve AB'ye girişine destek vermektedir." ifadesini kullandı.

Sanchez, ülkede seçimlerin duyurulduğu tarih olan ekim ayında yapılmasının gerekliliğini de vurguladı.

Batı Balkanlar programı kapsamında dün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilen Sanchez, Bosna Hersek'in ardından Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u da ziyaret edecek.

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Kaynak: AA

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