Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i ziyaret etti - Son Dakika

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic'in karşılanması
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Senad Masovic'in görüşmesi ANKARA - Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviv, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti. Orgeneral Güler, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviv'i askeri törenle karşıladı.
Kaynak: AA
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