Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzzetbegoviç, Azerbaycan'da - Son Dakika

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.
İzzetbegoviç ve beraberindeki heyeti Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Hüseyinli ile Azerbaycan-Bosna Hersek Parlamentolar arası Çalışma Grubu Eş Başkanı Mezahir Efendiyev karşıladı.
İzzetbegoviç, 2 günlük ziyareti kapsamında Azerbaycanlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek.
Kaynak: AA
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