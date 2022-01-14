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Bosna Hersek'te, Sırp konsey üyesine suçlama - Son Dakika

Bosna Hersek'te, Sırp konsey üyesine suçlama

14.01.2022 14:08
Bosna Hersek'te, Sırp konsey üyesine suçlama

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic, konseyin Sırp üyesi Milorad Dodik'in, Sırbistan ve Rusya'nın desteğiyle Bosna Hersek'te huzur ve barışa zarar vermeye çalıştığını söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic, konseyin Sırp üyesi Milorad Dodik'in, Sırbistan ve Rusya'nın desteğiyle Bosna Hersek'te huzur ve barışa zarar vermeye çalıştığını söyledi.

Komsic, yerel Pobjeda.me yayın kuruluşuna verdiği röportajda, "birilerinin Bosna Hersek devletini yok etme niyetini şüpheye düşülmeyecek kadar açık şekilde ortaya koyduğunu" ifade etti.

Komsic, "Daha önce de benzer mesajlar yollanmıştı ama artık bunu eyleme dökmeye başladılar. Bosna Hersek'i yok etme yönünde ilerliyorlar. Buna asla fırsat vermeyeceğiz. Birilerinin yalanları, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü koruyacağımız gerçeğini asla değiştiremez. Bu bütünlüğü koruduk ve korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Zeljko Komsic, anayasaya aykırı olarak kutlanan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü"nün "1992'de 'Büyük Sırbistan' ideolojisine sahip Sırp güçlerin, Bosna Hersek'e ve vatandaşlarına saldırı başlattığı gün" olduğunu kaydetti.

"Ülkede kim savaş başlatmaya çalışıyor? Sırbistan ve Rusya'nın da desteğiyle Milorad Dodik ve Sırp Cumhuriyeti hükümetinin temsilcileri." ifadelerini kullanan Komsic, Dodik'in ayrılıkçı nefret söylemleri nedeniyle ceza alması gerektiğini kaydetti.

Komsic, Bosna Hersek'teki Noel kutlamaları sırasında provokatif eylemler olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür şiddet eylemlerine Dodik'in açıklamaları ve siyaseti, temel oluşturmaktadır. Savaş suçlusu Radovan Karadzic ve Ratko Mladic'e verilen madalyaları unutmuş değiliz. 1992 yılında Karadzic, Yugoslav Halk Ordusunun (JNA) desteğiyle her şeye sahipti. Her türlü silahları varken bizim silahımız yoktu. Ama artık 1992 yılında yaşamadığımızı hatırlatmak isterim."

Banja Luka şehrinde anayasaya aykırı olmasına rağmen yapılan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamalarına Dodik'in yanı sıra Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic, Sırp Cumhuriyeti emniyetinin 800 mensubu, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic, Rusya Büyükelçisi İgor Kalbuhov ve aşırı sağcı Fransız milletvekilleri dahil 2 bin 700 kişi katılmıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, 2015'te dönemin Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzetbegovic'in talebi üzerine "Sırp Cumhuriyeti Günü"nü "anayasaya aykırı" ilan etmişti.

Karar üzerine Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü"nün tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemiş, ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve söz konusu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

Olayların ardından, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Banja Luka'da yasa dışı kutlanan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" programına temsilci gönderen Rusya, Çin ve Sırbistan'a diplomatik nota verildiğini açıklamıştı.

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Zeljko Komsic, Sırbistan, Rusya, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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