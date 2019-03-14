Son Dakika Haberleri: Bosna Hersekli Kadınlar, Bozüyük'te

Bosna Hersekli Kadınlar, Bozüyük'te

1 saat önce

Bosna Hersek'in Zavidovici kentinden Bozüyük ilçesine gelen 54 kadın, Bursa Balkan Derneği Başkanı Hayriye Kosova eşliğinde "Her Alanda Üreten Kadınlar" isimli sergiyi ziyaret etti.

Bosna Hersekli Kadınlar, Bozüyük'te, System.String[]
Bosna Hersek'in Zavidovici kentinden Bozüyük ilçesine gelen 54 kadın, Bursa Balkan Derneği Başkanı Hayriye Kosova eşliğinde "Her Alanda Üreten Kadınlar" isimli sergiyi ziyaret etti.

Bir alışveriş merkezinde, Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği tarafından düzenlenen sergide kadınlar, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ve Girişimciliği Destekleme Derneği Başkanı Celali Yılmaz ile bir araya geldi.

Karakalemden yağlı boyaya, fotoğraftan çeşitli el işlerine kadınlar tarafından yapılmış eserlerin yer aldığı sergi, beğeni topladı.

Yılmaz, Zavidovici'den gelen kadınların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kardeş şehrimiz Zavidovici'den Bozüyük'e gelerek, üreten kadınların elinden çıkmış eserler ile dolu bu sergiyi ziyaret ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bazen bir fotoğraf, insanları birleştirir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:08 Kaynak: AA

Bursa, Bosna - Hersek, Bozüyük, Güncel
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