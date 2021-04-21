Boşta kalan Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşu direkte patladı, Muslera da arkadaşlarına yüklendi

Bordo-Mavililer'in ilk 25 dakikada girdiği pozisyonları değerlendirememesi Trabzonsporlu taraftarları adeta strese soktu. Maçın ilk bölümüü Muslera ve Trabzonspor arasında geçti. Daha maç başlar başlamaz Trabzonspor etkili geldi, Muslera izin vermedi. Nwakaeme'nin direğinden önce de Bakasetas'ın etkili şutunu çıkardı.

BU KEZ DİREK YARDIM ETTİ

Üst üste kurtarışlarla takımını sırtlayan Muslera'ya 25'inci dakikada bu kez direk yardım etti. Ekuban'ın kornerde içeriye çevirdiği topa boşta kalan Nwakaeme arkası dönükken kafa vuruşu yaptı, top süzülerek direğe çarptı. Muslera bu pozisyonun ardından arkadaşlarına sert yüklendi.