Son Dakika Haberleri: Botan Çayı'na Uçan Otomobil Sürücüsünün Cesedine Ulaşıldı

Botan Çayı'na Uçan Otomobil Sürücüsünün Cesedine Ulaşıldı

1 saat önce

Botan Çayı'na uçan otomobil sürücüsünün cesedine ulaşıldıSİİRT - Siirt'te Botan Çayı'na uçan otomobil içinde suda kaybolan sürücü Mehmet Salih Özalp'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Botan Çayı'na uçan otomobil sürücüsünün cesedine ulaşıldı

SİİRT - Siirt'te Botan Çayı'na uçan otomobil içinde suda kaybolan sürücü Mehmet Salih Özalp'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kaza, dün saat 14.45 sıralarında Siirt- Eruh karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Eruh'tan Siirt yönüne giden Mehmet Salih Özalp yönetimindeki 56 AAC 681 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Botan Çayı'na uçtu. Araçta bulunan Serhat ve Sait Özalp kardeşler kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Baba Mehmet Salih Özalp ise araçla suya kapıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmasıyla Mehmet Salih Özalp'ın cesedine ulaşıldı. Mehmet Salih Özalp'ın cesedi Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca kaza yerine gelen kurtarma ekipleri çaydaki aracı vinçle çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:35 Kaynak: İHA
Mehmet Salih, Özalp, Botan Çayı, 3. Sayfa
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