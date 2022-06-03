Boyabat ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Boyabat ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi

03.06.2022 17:08
Boyabat ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında çiftçilere makine ve ekipman desteğine bulunuldu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında çiftçilere makine ve ekipman desteğine bulunuldu.

Halyerinde gerçekleştirilen törende çiftçilere yüzde 50 hibe destekli makineler teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, burada yaptığı konuşmada, program çerçevesinde bugüne kadar çitçilere 39 milyon lira hibe desteği sağlandığını söyledi.

Projenin amacının küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile aile işletmelerinin desteklenmesi olduğuna işaret eden Önlem, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda Boyabat ilçemizde 2006 yılından 2022 yılına kadar 70 proje uygulanmış ve 13 milyon 111 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılmıştır. Kısacası üretmek sizden desteklemek bizden. Bu projemizin de sloganı, yarısı sizden yarısı bizden, tamamı sizin. O yüzden bu projelere olan başvuru sayısının artması temenni ediyorum."

Törene Kaymakam Vekili Serkan Ala, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu ile çiftçiler katıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Hisarcık, Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boyabat ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:32 100 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında kara tablo: 9 bin 151 sivil hayatını kaybetti, 6.8 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 17:13:32. #1.11#
SON DAKİKA: Boyabat ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement