Boyabat'ta Çamlıca Tepe Camisi Kur'an Kursu Açıldı

Sinop
'un Boyabat
ilçesinde, Çamlıca
Tepe Camisi bünyesinde Çamlıca Tepe Kur'an Kursu'nun açılışı yapıldı.
Kaymakamı Fatih
Aksoy, törende yaptığı konuşmada, kurs ile ilgili bilgi verip hayırlı olmasını diledi.
Hakk'ın ve halkın hoşnut olacağı güzel bir hizmet olduğunu belirten Aksoy, "Burada 3 Kur'an kursu hocamız görev alacak. 4-6 yaş grubu iki sınıf ve bir de yetişkinler sınıfı olmak üzere 60 öğrencimiz eğitim görecek."dedi.
İlçe Müftüsü İsa Sağlam
da kursun hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Çamlıca Tepe Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Özer
de hizmetleri ve katkılarından dolayı Kaymakamı Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı
adına Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan
, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, Yaylaoğlu Tuğla Fabrikası sahibi Mustafa Yaylaoğlu'a teşekkür edip plaket sundu.
Daha sonra kursun açılış kurdelesi kesilerek sınıflar gezildi.
Aksoy, öğrencilerle sohbet edip eğitmenlerden bilgi aldı.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan
, İlçe Orman İşletme Müdürü Mustafa Diktaş ile mahalle sakinleri katıldı.