Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta Çamlıca Tepe Camisi Kur'an Kursu Açıldı

Boyabat'ta Çamlıca Tepe Camisi Kur'an Kursu Açıldı

50 dakika önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Çamlıca Tepe Camisi bünyesinde Çamlıca Tepe Kur'an Kursu'nun açılışı yapıldı.

Boyabat'ta Çamlıca Tepe Camisi Kur'an Kursu Açıldı, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde, Çamlıca Tepe Camisi bünyesinde Çamlıca Tepe Kur'an Kursu'nun açılışı yapıldı.

Kaymakamı Fatih Aksoy, törende yaptığı konuşmada, kurs ile ilgili bilgi verip hayırlı olmasını diledi.

Hakk'ın ve halkın hoşnut olacağı güzel bir hizmet olduğunu belirten Aksoy, "Burada 3 Kur'an kursu hocamız görev alacak. 4-6 yaş grubu iki sınıf ve bir de yetişkinler sınıfı olmak üzere 60 öğrencimiz eğitim görecek."dedi.

İlçe Müftüsü İsa Sağlam da kursun hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Çamlıca Tepe Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Özer de hizmetleri ve katkılarından dolayı Kaymakamı Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı adına Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, Yaylaoğlu Tuğla Fabrikası sahibi Mustafa Yaylaoğlu'a teşekkür edip plaket sundu.


Daha sonra kursun açılış kurdelesi kesilerek sınıflar gezildi.

Aksoy, öğrencilerle sohbet edip eğitmenlerden bilgi aldı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, İlçe Orman İşletme Müdürü Mustafa Diktaş ile mahalle sakinleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:37 Kaynak: AA

Fatih, Sinop, Boyabat, Çamlıca, Güncel
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