Boyabat'ta kalp krizi geçiren sürücü öldü - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde kalp krizi geçiren sürücü, hayatını kaybetti.
Mustafa Şimşek (72), fenalaşınca idaresindeki 57 DV 790 plakalı aracını Topalçam Mesire Alanı girişinde park edip ikaz lambalarını yaktı.
Yoldan geçenler, dikkatlerini çekmesi üzerine araca bakınca Şimşek'in hareketsiz durduğunu gördü.
Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şimşek'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.