Boyner'de Zennup 1844 ürünleri satışa sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boyner'de Zennup 1844 ürünleri satışa sunuldu - Son Dakika

Boyner'de Zennup 1844 ürünleri satışa sunuldu

6 saat önce

Yeni yılı farklı hediye seçenekleri ile karşılayan Boyner, Anadolu tatlarının izinden giden Şef Ömür Akkor'un markası Zennup 1844'le özel bir yılbaşı paketi hazırladı.

Boyner'de Zennup 1844 ürünleri satışa sunuldu, System.String[]

Yeni yılı farklı hediye seçenekleri ile karşılayan Boyner, Anadolu tatlarının izinden giden Şef Ömür Akkor'un markası Zennup 1844'le özel bir yılbaşı paketi hazırladı.


Boyner'den yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle perakende sektöründe dikkati çeken Boyner, yılbaşı hediyesi konusunda da farklılık peşinde koşanlara farklı seçenekler sunuyor.

Zennup 1844 tarafından imal edilen ve tamamı doğal ürünlerden oluşan paketler, Boyner mağazalarında ve www.boyner.com.tr'de satışa sunuldu.

Özel tasarım kutusunda


Sevdiklerine "doğallık" ve "sağlık" hediye etmek isteyenler için hazırlanan "Boyner Evde Zennup Yılbaşı Paketi"nde, zeytinyağı, fındık ezmesi, ev salçası, kestane şekeri, yılbaşı kurabiyeleri, ekşi mayalı siyez ekmeği, Türk kahvesi ve sıcak çikolata gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca yine Zennup 1844 tarafından üretilen özel ekmek kesesi ve kokulu tasarım mum bu özel paketi tamamlıyor.

İçi kadar dışı da özenle hazırlanan "Boyner Evde Zennup Yılbaşı Paketleri", 250 TL'lik fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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