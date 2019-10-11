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Boyner'den spor giyim pazarı için stratejik iş birliği

44 dakika önce

Spor giyim kategorisinde müşterilerine geniş bir marka ve ürün seçkisi sunan Boyner, en sevilen spor giyim markalarından adidas ve Reebok ile stratejik işbirliğini güçlendirdi.

Boyner'den spor giyim pazarı için stratejik iş birliği, System.String[]

Spor giyim kategorisinde müşterilerine geniş bir marka ve ürün seçkisi sunan Boyner, en sevilen spor giyim markalarından adidas ve Reebok ile stratejik işbirliğini güçlendirdi.


Spor giyim kategorisinde müşterilerine geniş bir marka ve ürün seçkisi sunan Boyner, en sevilen spor giyim markalarından adidas ve Reebok ile stratejik işbirliğini güçlendirdi. İşbirliği kapsamında Boyner'in Genel Müdürü Eren Çamurdan ile adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, Boyner İstinye Park mağazasında yenilenen adidas ve Reebok alanlarının tanıtım etkinliğinde bir araya geldi.


Aynı gün mağazada müşterilere yönelik olarak da çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Sporseverler yenilenen mağazada, adidas ve Reebok'ın yeni sezon koleksiyonlarını keşfederken adidas ile "Spor çantanızı tasarlayın", Reebok ile de "Sneaker Kişiselleştirme" etkinliklerine katılma fırsatı buldular. Mağazada hayata geçirilen yeni konseptteki adidas ve Reebok alanlarında çok daha fazla çeşit ürün sporseverlerle buluşacağı kaydedildi.


Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Aktif spor kategorimize değer katan adidas ve Reebok markalarıyla stratejik iş ortaklığımızı bundan sonra da güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi.


Spor giyim ürünlerinin gündelik hayatın bir parçası haline gelmeye başlamasıyla, spor perakende pazarının büyümesi ivme kazandığını belirten Çamurdan, "Biz de Boyner olarak aktif spor kategorimizde kadın, erkek ve çocuklar için dünyaca ünlü markaların performans ve konfor sunan binlerce seçeneğini ayrıcalıklı fırsatlarla bir araya getiriyoruz. 38 ilde yer alan 112 mağazamız, yüksek potansiyelimiz ve yeni nesil bakış açımızla Türkiye'de spor giyimin en önemli adresi konumundayız. adidas ve Reebok aktif spor kategorimize değer katan önemli markalarımızdan. Stratejik iş ortaklığımızı bundan sonra da güçlendirerek sürdüreceğiz. Sporseverler adidas ve Reebok'ın en yeni konseptlerini ve en trend ürünlerini her zaman olduğu gibi Boyner'lerde bulabilecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye, Reebok, Boyner, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:08 Kaynak: İHA
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