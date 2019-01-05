Son Dakika Haberleri: Boynuna Plastik Poşet Takılan Kaz Kurtarıldı

Boynuna Plastik Poşet Takılan Kaz Kurtarıldı

25 dakika önce

Manisa'da boğazına plastik poşet dolaşan kaz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Boynuna Plastik Poşet Takılan Kaz Kurtarıldı, System.String[]
Manisa'da boğazına plastik poşet dolaşan kaz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Turgutlu İlçesi Cumhuriyet Mahallesindeki bir çay bahçesinin süs havuzundaki kazın boynuna takılan plastik poşeti görenler itfaiyeyi aradı.

Çay bahçesine gelen itfaiye ekipleri havuza girerek yakaladıkları kazın boynundan poşeti çıkardı.

Serdar Ay, itfaiyeyi aramadan önce sandalyeleri havuzun içine sıralayarak kaza ulaşmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını, hayvanın çırpındığını görünce itfaiyeyi aradıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:32 Kaynak: AA

Turgutlu İlçesi, Manisa, İtfaiye, Güncel
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