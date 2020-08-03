Bozcaada'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

ÇANAKKALE (İHA) Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci alevlerin büyük oranda kontrol altına alındığını duyururken Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Bozcaada'da Beylik mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, ilçedeki itfaiye ekipleri yangına müdahalede yetersiz kalınca adaya Ezine ve Ayvacık'tan feribotla takviye ekipler gönderilmişti. - ÇANAKKALE