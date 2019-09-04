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Bozcaada'da karaya oturan gemi kurtarıldı

3 saat önce

Önceki gün Çanakkale Bozcaada açıklarında ön tarafı su alarak karaya oturan 'Kanuni D.S' isimli Türk gemisi, mürettebatın çabalarıyla kurtarıldı.

Bozcaada'da karaya oturan gemi kurtarıldı, System.String[]

Önceki gün Çanakkale Bozcaada açıklarında ön tarafı su alarak karaya oturan 'Kanuni D.S' isimli Türk gemisi, mürettebatın çabalarıyla kurtarıldı. Bozcaada açıklarında demirli olan Türk bayraklı 41 metre uzunluğundaki 'Kanuni D.S.' isimli su altı kum ve çakıl temizleme gemisi, 8 mürettebatıyla İzmir Aliağa'dan Yalova'ya gitmek üzereyken Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarına demir attı. Bozcaada'nın güneydoğusunda Mermer Burnu açıklarında gemi baş kısmından su almaya başladı. Geminin kaptanı Ali Koparan, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne telsizden çağrı yaparak geminin baş kısmından su aldığını söyledi. Geminin kaptanı su alan geminin batmaması için kıyıya doğru seyir haline geçti. Geminin kurtarılması için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait olan 'Kurtarma-6' römorkörü sevk edildi. Gemi kaptanı manevra yaparak, su alan gemiyi karaya oturtmayı başardı. Günlerce ön kısmı tamamen batık olmasına rağmen 8 mürettebat gemiden ayrılmadı. Pazar gününden bu yana ön kısmı batık olan gemi mürettebatın imkanlarıyla kurtarıldı ve Bozcaada açıklarına demirlendi.

(İHA)

Çanakkale, Bozcaada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:55 Kaynak: İHA
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