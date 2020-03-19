Bozcaada'da korona virüs önlemi - Son Dakika
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Bozcaada'da korona virüs önlemi

13 dakika önce

Bozcaada'da korona virüs önlemi Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz: "Ne yazık ki bazı vatandaşlarımız bu süreci tatil olarak değerlendirip, gelmeye başladı.

Bozcaada'da korona virüs önlemi

Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz:

"Ne yazık ki bazı vatandaşlarımız bu süreci tatil olarak değerlendirip, gelmeye başladı. Bu hareketlilik açıkçası bizi tedirgin etti"

"Bozcaada halkından, işletme sahiplerinden gelen talepler üzerine konaklama tesislerini 15 Nisan tarihine kadar kapatma kararını Turizm İşletmecileri Derneği ile birlikte aldık"

ÇANAKKALE - Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, adadaki turizm tesislerinin kapanmasıyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Korona virüs ile mücadele sürecinin bazıları tarafından tatil olarak algılandığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Bu hareketlilik açıkçası bizi tedirgin etti. Bozcaada halkından, işletme sahiplerinden gelen talepler üzerine konaklama tesislerini 15 Nisan tarihine kadar kapatma kararını Turizm İşletmecileri Derneği ile birlikte aldık" dedi.

Büyük şehirlerde yaşayan çok sayıda vatandaş korona virüs salgını riskine karşı daha güvenli olduğu düşüncesiyle Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine akın edince, belediye ilçedeki tüm otel ve konaklama tesislerini kapattı.

Son günlerde ilçeye gelen ziyaretçi sayısı artınca Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, tüm konaklama tesislerinin 15 Nisan'a kadar kapatılması kararının alındığını açıkladı.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada son bir haftada ilçeye gelen ziyaretçi sayısında önemli bir artış olduğunu ve önlem olarak bu kararı aldıklarını belirtti. Bozcaada'nın kendine has bir ekosistemi olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Hem dünya hem de ülke olarak bu viral salgından dolayı adamızı nasıl koruyabiliriz çarelerini düşünüyoruz. Özellikle okulların kapatılmasından itibaren Bozcaada'ya bir hareketlilik olduğunu tespit ettik. Ne yazık ki bazı vatandaşlarımız bu süreci tatil olarak değerlendirip, gelmeye başladı. Bu hareketlilik açıkçası bizi tedirgin etti. Bozcaada halkından, işletme sahiplerinden gelen talepler üzerine konaklama tesislerini 15 Nisan tarihine kadar kapatma kararını Turizm İşletmecileri Derneği ile birlikte aldık" dedi.

Yasakçı bir zihniyet içerisinde olmadıklarını belirten Yılmaz, "Bozcaada bizim evimiz. Biz de buranın sakinleri ve idarecileri olarak adamızı ve insanlarımızı korumakla mükellefiz. Şu an için alınan karar 15 Nisan'a kadar ama bu hassas dönemleri karşılıklı özveriyle atlatmamız gerekiyor. Dünya ve ülkemizdeki gelişmelere göre bu karar yeniden gözden geçirilebilir" diye konuştu.

Bozcaada'da korona virüs önlemi

Hakan Can Yılmaz, Bozcaada, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:03 Kaynak: İHA

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