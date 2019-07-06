Bozdoğan'da iş kazası: 1 ölü
1 saat önce
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:23 Kaynak: İHA
'ın Bozdoğan
ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı
tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay Aydın'ın Bozdoğan İlçesinde bulunan kayyum atanan Çobanlar
Mermer'e ait ocakta meydana geldi. 47 yaşındaki mermer işçisi Erol Özdemir
, çalıştığı sırada 8 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yaşanan kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye ambulans ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Erol Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mermer işçisinin cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu
'na kaldırıldı. - AYDIN
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