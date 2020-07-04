Bozkır-Antalya kara yolunda onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bozkır- Antalya kara yolunun, Seydişehir Tınaz Tepe yol ayrımı 8. kilometresinde heyelan nedeniyle çökme yaşanan yolda çalışmalar devam ediyor.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Yalıhüyük Gölcük yaylası Antalya bağlantı yolu olarak da kullanılan kara yolunda, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Antalya bağlantı yolunda çökme sonucunda trafiğin tek şeritli olarak verildiğini anımsatan Koçer, şunları kaydetti:

"Bu yol Antalya, Bozkır, Yalıhüyük ve Karaman güzergahını kısaltan bir yol olduğu için özellikle yaz aylarında çok kullanılan ve tercih edilen bir bağlantı yolumuz.

Kısa sürede çalışmaların tamamlanacağı bilgisini aldık. Konu ile yakından ilgilenen milletvekillerimiz Sayın Ziya Altunyıldız'a ve Tahir Akyürek'e, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğümüze özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz."