Bozkır'da Bal Dolum, Paketleme ve İşleme Tesisi Projesinde işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Bozkır'da Bal Dolum, Paketleme ve İşleme Tesisi Projesinde işbirliği protokolü imzalandı.

Bozkır Belediyesi, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bozkır Ziraat Odası Başkanlığı ve Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle hazırlanan ve geçtiğimiz haftalarda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Göksu Taşeli Kalkınma Havzası Projesi kapsamında destek kazanan projeler arasında açıkladığı Bozkır Bal Dolum, Paketleme ve İşleme Tesisi Projesi'nde çalışmalar başlıyor.

Proje kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi, Bozkır Belediyesi, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bozkır Ziraat Odası Başkanlığı ve Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolünü imzalayan Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, tesisin yapılacağı arazinin kamulaştırma çalışmasında imza aşamasına geldiklerini, arsanın temin edilmesinin akabinde çalışmaların hızlı bir şekilde başlayacağını ifade etti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Bozkır'da faaliyet gösteren arıcıların faaliyetlerini üst seviyeye çıkaracaklarını ifade eden Saygı, şunları kaydetti:

"Bozkır'ımız için hep birlikte taşın altına elimizi koymaya devam ediyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Halil Durmuş, Ziraat Odası Başkanımız Ali Öztürk, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanımız Hüseyin Dumru'nun öncülüğünde hazırlanan proje ile birlikte Bozkır'ımız üretim anlamında önemli bir mesafe daha almış olacak. Bizler de Belediye olarak yapılan her çalışmayı yürekten destekliyor, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için canla başla mücadele ediyoruz."

Saygı, tesisin 2021 yılına faal bir şekilde yetiştirilmesi için tüm imkanları seferber edeceklerini dile getirdi.