Bozkır'da Kur'an kursu öğrencileri şehitler için Hatm-i Şerif okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozkır'da Kur'an kursu öğrencileri şehitler için Hatm-i Şerif okudu - Son Dakika

Bozkır'da Kur'an kursu öğrencileri şehitler için Hatm-i Şerif okudu

6 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Müftülüğe bağlı olarak faaliyet gösteren Tevfik Bilge ve Bimder Kur'an Kursu öğrencilerince, şehitler için Hatm-i Şerif okundu.

Bozkır'da Kur'an kursu öğrencileri şehitler için Hatm-i Şerif okudu, System.String[]

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Müftülüğe bağlı olarak faaliyet gösteren Tevfik Bilge ve Bimder Kur'an Kursu öğrencilerince, şehitler için Hatm-i Şerif okundu.

Bozkır Bimder Derneği Başkanı Mehmet Görür, programda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bozkır İlçe Müftülüğümüze bağlı Tevfik Bilge ve Bimder Kur'an Kursumuzda başta Suriye İdlib'de Şehit olan şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz için öğrencilerimiz Hatm-i Şerif okudular. Bu programımıza katılan Belediye Başkanımıza, başkan yardımcımıza, ilçe müftümüze, kıymetli hocalarımıza, dernek çalışanlarımıza ve maddi-manevi desteği olan her kardeşimizden Allah razı olsun" dedi.

Programa Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, İlçe Müftüsü Seyit Böğet, Bozkır Bimder Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Bozkır, İdlib, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:36 Kaynak: AA
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