Bozkır'da Kur'an kursu öğrencileri şehitler için Hatm-i Şerif okudu - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Müftülüğe bağlı olarak faaliyet gösteren Tevfik Bilge ve Bimder Kur'an Kursu öğrencilerince, şehitler için Hatm-i Şerif okundu.

Bozkır Bimder Derneği Başkanı Mehmet Görür, programda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bozkır İlçe Müftülüğümüze bağlı Tevfik Bilge ve Bimder Kur'an Kursumuzda başta Suriye İdlib'de Şehit olan şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz için öğrencilerimiz Hatm-i Şerif okudular. Bu programımıza katılan Belediye Başkanımıza, başkan yardımcımıza, ilçe müftümüze, kıymetli hocalarımıza, dernek çalışanlarımıza ve maddi-manevi desteği olan her kardeşimizden Allah razı olsun" dedi.

Programa Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, İlçe Müftüsü Seyit Böğet, Bozkır Bimder Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.