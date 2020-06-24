Bozkır Devlet Hastanesinde odyometri merkezi açılıyor - Son Dakika

Bozkır Devlet Hastanesinde odyometri merkezi açılıyor

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Bozkır Devlet Hastanesine odyometri (İşitme Testi) merkezi açılıyor.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Bozkır Devlet Hastanesine odyometri (İşitme Testi) merkezi açılıyor.

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İhtiyaçları Selçuk Üniversitesi'nce karşılanan merkez ile hem hastaların teşhis ve tedavileri yapılacak, hem de Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilere eğitim amaçlı uygulama imkanı sunulacak.

Odyometri merkezinin açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, "Konya bölgemizde en donanımlı işitme testi laboratuvarından bir tanesi milletvekilimiz Ziya Altunyaldız'ın destekleri ile devlet hastanemize kuruldu. Yakın zamanda bölgemize, üniversitemize hastalarımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Bu güzel hizmet için her zaman varlığını hissettiğimiz, gurur duyduğumuz, güç aldığımız vekilimiz Ziya Altunyaldız'a ve SÜ Rektörü Mustafa Şahin'e ilçemiz bölgemiz adına şükranlarımızı sunarız. Hayırlı Olsun." dedi.

Merkezin önümüzdeki günlerde, eksiklerinin tamamlanmasından sonra hastalara hizmet vermeye başlamasının planlandığı öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi, Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:23 Kaynak: AA

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