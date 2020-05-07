Bozkır ilçesine bal dolum tesisi kurulacak - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığının, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yürüttüğü Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Bozkır Bal Dolum, Paketleme ve İşleme Tesisi için çalışmaların başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yapımı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek tesisin, iş birliği protokolünün imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, tesisle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi çerçevesinde destek kazanan projeler arasında daha önce açıkladığı Bozkır Bal Dolum, Paketleme ve İşleme Tesisinin kurulumu için taraflar arasında iş birliği protokolü imzalandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen protokol, Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Bozkır Belediye Başkanı Saadettin Saygı ve Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dumru tarafından ayrı ayrı imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında finansmanı sağlanan tesisin inşaat işleri Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek. Bozkır için büyük önem taşıyan ve bal üreticilerinin beklentisi olan tesisin 2021 yılında üretime başlaması planlanıyor. Tesis, Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından işletilecek."