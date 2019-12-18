Bozkurt'tan Bıyık'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Bozkurt'tan Bıyık'a hayırlı olsun ziyareti

7 saat önce

İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bozkurt'tan Bıyık'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Eskişehir İnönü İlçesi Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve Meclis Üyesi Tahsin Çelik ile birlikte 31 Mart Yerel ve Mahalli İdareler Seçimi sonrası Çifteler Belediye Başkanı olan Kadir Bıyık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, ziyaret anısına tarihte kurulan 16 büyük Türk devletleri bayrak seti ve Türk devletleri hatıra para seti hediye etti.


Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Başkan Kadir Bozkurt'a, Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı'ya ve Meclis Üyesi Tahsin Çelik'e teşekkür etti.


Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Kadir Bıyık, Eskişehir, Çifteler, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:17 Kaynak: İHA
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