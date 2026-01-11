Bozüyük'te "18. Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" yapıldı - Son Dakika
Bozüyük'te "18. Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" yapıldı

11.01.2026 16:45
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 1. İnönü Zaferi'nin 105'inci yılı etkinlikleri kapsamında Bozüyük Belediyesi ve AKUT Arama Kurtarma Derneğince Metristepe'ye yürüyüş düzenlendi.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen "Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" etkinliği kapsamında, Nanedere mevkisinde buluşan çeşitli sivil toplum örgütlerine mensup yaklaşık 1000 kişilik grup, 8 kilometrelik mesafeyi yoğun kar yağışı altında 3 saatte katederek Metristepe'ye ulaştı.

Burada gruba belediye tarafından sıcak çorba ve helva ikram edildi.

Grup, ardından Metristepe Zafer Anıtı'nda dev Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nın zor koşullarda yapıldığını ve hem 1. İnönü hem de 2. İnönü savaşlarının büyük bir zaferle sonuçlandığını söyledi.

Bulundukları Metristepe'nin, tüm cephe hatlarını oluşturduğunu ifade eden Bakkalcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün İnönü savaşlarının, 1. İnönü Savaşı'nın yıl dönümü. Cephe komutanı İsmet Paşa, Mustafa Kemal Atatürk'e Metristepe'den 'Şu anda düşman yenildi, ölülerini cephede bırakarak geriye kaçmaktadır, savaş kazanılmıştır' diye telgraf gönderiyor. Büyük Önder de çok uzun bir telgrafla bunu kutluyor ve bir yerinde 'Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz' diyor. Bozüyük, milletin makus talihinin yenildiği yer."

Yürüyüşe başta AKUT olmak üzere Bilecik, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'den çok sayıda kişinin katıldığını belirten Bakkalcıoğlu, "Yürüyüşümüzü yıllardır yapıyoruz, her yıl yapacağız, kuşaktan kuşağa, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacağız." dedi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan da geleneksel hale gelen yürüyüşün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının en zor şartlarda bile vazgeçmemesinin bir sembolü olduğunu dile getirdi.

Yeşil Bursa Dağcılık Kulübü Başkanı Kadir Soyaltın da 13 yıldır şehitler için Metristepe'deki yürüyüşe katıldıklarını anımsatarak, bundan sonra da katılmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

