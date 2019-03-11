Bp Geçen Yıl Petrol Üretiminden 12.7 Milyar Dolar Net Kâr Etti

BP BP.L büyük miktarda ABD
kaya petrolü varlık portföyünün satın almasının ardından petrol ve doğal gaz üretimindeki güçlü artışın etkisiyle 2018'de 12.7 milyar dolar net kar açıkladı.
Ancak 10.5 milyar dolarlık BHP alımını tamamlamasıyla birlikte BP'nin borçları yükseldi. BP CEO
'su Bob Dudley
yıl sonu bilançosuyla birlikte yaptığı açıklamada, "Artık güvenli ve güvenilir performans, verimli uygulama ve sermaye disiplini konusunda güçlü bir sicile sahibiz ve bunları işletmeyi büyütürken yapıyoruz" dedi.
Son yıllarda ABD kaya petrolü havzalarına milyarlarca dolar yatırım yapan BP'nin dünyanın başlıca petrol üreticisi rakipleri Royal Dutch Shell
RDSa.L, Exxon (NYSE: XOM) Mobil XOM.N ve Chevron CVX.N, artan petrol üretimiyle birlikte geçen hafta beklentilerden güçlü karlar açıkladı.
Ham petrol fiyatlarında geçen yılki keskin düşüşe rağmen BP de rakipleri gibi güçlü kar yakaladı. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüş hisselerin yıl içindeki kazanımlarını geri vermesine yol açtı.
Petrol fiyatlarının bundan sonraki seyrine ilişkin belirsizliğin yanı sıra, küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişeleri ve Çin-ABD ticaret gerilimi de petrol sektörü üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.
BP'nin karı, 2017'deki 6.17 milyar dolar seviyesinin iki katına çıkarak 12.7 milyar dolara yükseldi. Analistler 2018 karının 11.88 milyar dolar olmasını bekliyorlardı. BP'nin üretimi, BHP'nin ABD kaya petrolü sahalarını satın almasının ve Kuzey Denizi
'nde yeni sahaların üretime başlamasıyla birlikte 2018'de günde 3.7 milyon varil dengi petrole yükseldi.
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