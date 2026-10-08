Brand Week Istanbul Programı Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brand Week Istanbul Programı Belli Oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brand Week Istanbul programını açıkladı! Yaratıcı endüstriler, iletişim ekosistemi ve iş dünyası 4, 5 ve 6 Kasım 2026'da Haliç Kongre Merkezi'nde, "Türbülans" temasıyla buluşuyor.

2026'nın Teması, Türbülans

Brand Week Istanbul bu yıl işin, markaların ve yaratıcılığın hızla yer değiştirdiği bir dönemi "Türbülans" temasıyla ele alıyor. Planların bir gecede değiştiği, tüketici alışkanlıklarının ve teknolojinin aynı anda sarsıldığı bir ortamda markaların nasıl yol alacağı sorusu programın merkezinde duruyor.

Program bir oturumdan diğerine geçerken tonunu değiştiriyor. Sahnede önce bir hayat hikâyesi anlatılıyor, hemen ardından bir markanın rakamları konuşuluyor, biraz sonra yeni bir araştırmanın sonuçları paylaşılıyor. Keynote konuşmalar, paneller, atölyeler ve eğitim programları üç gün boyunca birbirini kovalıyor. Yapay zekâ ise tek bir oturuma sığmıyor, sporun da, e-ticaretin de, otomotivin de, perakendenin de içinde kendinden söz ettiriyor.

Dünyanın Dört Bir Yanından Uzman İsimler Yılın En İlham Verici Haftasında Buluşuyor

2013'ten bu yana yaratıcılık, ekonomi, teknoloji ve kültür alanlarında fark yaratan isimleri ağırlayan Brand Week Istanbul bu yıl da geleneği sürdürüyor. Programda yer alan isimlerden bazıları şöyle:

Asghar Farhadi, Oscar ödüllü yönetmen, film yapımcısı Zeynep Atakan ile birlikte sahnede olacak.

Frank Cooper III, Visa'nın Global CMO'su, kültür ile para arasındaki bağı kuracak.

Hiroshi Ishiguro, insansı robot tasarımcısı ve robotik bilimci, insanın kopyalandığı bir dünyada insanlığa ne olacağını soracak.

Dario Costa, bir uçakla iki tünelden geçen Red Bull pilotu ve Guinness rekortmeni, riski nasıl yönettiğini anlatacak.

Caspar Berry, profesyonel poker oyuncusu, belirsizlikte karar vermenin matematiğini kuracak.

Alex Jenkins, dünya reklamcılığının yaratıcı işlerini izleyen Contagious'ın yayın yönetmeni, haftanın ilk oturumunda konuşacak.

Faris Yakob ve Rosie Yakob, Genius Steals'in kurucu ortakları, iki ayrı sahnede, biri büyümenin yeni denklemini, diğeri müzakere masasında kalmanın yollarını anlatacak.

Oliver Sweet, marka ve kültür antropoloğu, kararlarımızı şekillendiren görünmez gücü anlatacak.

Trudi Lang, Oxford Saïd Business School'da Oxford Senaryolar Programı'nın direktörü, beklediğiniz gelecek gelmediğinde ne yapılacağını konuşacak.

Prof. Elizabeth George, University of Cambridge'de Management Studies profesörü, yapay zekânın patronunun kim olduğunu soracak.

Mark Adams, melek yatırımcı, yapay zekânın efsanelerini, abartılarını ve gerçeklerini ayıracak.

Perakende medyasının reklamın yeni merkezi hâline gelişini anlatacak Roger Dunn, yaratıcılığın kör noktasını tartışacak Susana Albuquerque, yüz yıllık bir ömrün artık neden mümkün olduğunu anlatacak Nicola Palmarini, yaratıcı etkinin 2027'de nasıl ölçüleceğini soracak Andrew Tindall ve küresel kültür stratejisti Amy Daroukakis da programda yer alıyor. Programın kapanışındaki Secret Speakers bölümünün isimleri ise şimdilik saklı tutuluyor.

Türkiye'nin Tanınmış İsimleri de Sahnede

Oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay bir itibarın perdede ve sahnede nasıl kurulduğunu anlatacak. Oyuncu Burçin Terzioğlu yaratıcı otoritenin cinsiyetini tartışacak, sunucu Çağla Şıkel yerelde kurulan güveni konuşacak. Sahnede başarısının hangi kısmını azme, hangi kısmını kısmete, hangi kısmını stratejiye borçlu olduğunu anlatacak olan Acun Ilıcalı, kız çocuklarının eğitimi için yola çıkan Suna'nın Kızları'nın kurucusu İpek Kıraç ve kültürün bir marka iletişiminde ne kadar etkili olacağını açıklayacak olan oyuncu Mehmet Günsür de konuklar arasında. Inspiration sahnesinde üç günün sunuculuğu Yekta Kopan'da. Brands & Trends sahnesinde günün akışını ise M. Serdar Kuzuloğlu ve Nazlı Selin üstlenecek.

Üç Gün Boyunca Birbirinden Özel Eğitim Programları

Akademiler ana programın yanında kendi takvimiyle yürüyor. Brand Academy'nin üç ilkesi yaratıcılık, tutarlılık ve merak, program pazarlamanın geleceğini bu üçü üzerinden okuyor. Strateji Akademisi marka mimarisi, konumlandırma ve segmentasyonu gerçek vakalar üzerinde çalıştırıyor. WPP Media Medya Akademisi yapay zekâ çağında medya planlamasının ve veriyle karar almanın nasıl değiştiğini anlatıyor. Satış Akademisi ise ilginin karara döndüğü anı çalışıyor, üç günü ikna, güven ve yeni pazarlar başlıklarına ayırıyor.

Creator Economy Academy sektörde kimin ne iş yaptığı sorusundan başlıyor, hukuki sınırlara ve üç yıl sonrasına kadar gidiyor. Future Film Academy insan yaratıcılığını yapay zekânın üretim gücüyle birleştiriyor, katılımcılar gerçek bir brief ile kısa film çekerek bitiriyor. KİD CommsCamp# iletişimde kariyer hedefleyen üniversite öğrencilerini kurumsal iletişimin deneyimli isimleriyle buluşturuyor. Portfolyo Buluşmaları ise Creative Society iş birliğiyle genç tasarımcıların portfolyolarını sektörün deneyimli yaratıcılarına açıyor.

Brand Week Istanbul'un tüm programına ve güncellenen oturum başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz.

İş DünyasıBrand Weekİstanbul6 KasımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ili korkutan istila Vatandaşlar evlerine giremez oldu Bir ili korkutan istila! Vatandaşlar evlerine giremez oldu
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
’Altın yenge’ Toprak Sağlam bambaşka biri oldu Sırrını da açıkladı 'Altın yenge' Toprak Sağlam bambaşka biri oldu! Sırrını da açıkladı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Havalimanında şoke eden manzara Pantolonundan 10 kuş çıktı Havalimanında şoke eden manzara! Pantolonundan 10 kuş çıktı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:33
Real Madrid’de ortalık karıştı Mbappe’nin görüntüleri tepki çekti
Real Madrid'de ortalık karıştı! Mbappe'nin görüntüleri tepki çekti
15:05
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
15:04
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
14:57
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
14:38
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 17:46:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Brand Week Istanbul Programı Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei