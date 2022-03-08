Bremen'de minareli cami temeli atıldı - Son Dakika
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Bremen'de minareli cami temeli atıldı

08.03.2022 21:43
Bremen'de minareli cami temeli atıldı

Almanya'nın Bremen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Kuba Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Almanya'nın Bremen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Kuba Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Çift minareli ve 7 kubbeli inşa edilecek caminin temel atma törenine Bremen Eyalet Başbakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Andreas Bovenschulte, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ile Yahudi ve Hristiyan cemaatlerinden temsilciler katıldı.

Bovenschulte caminin kente değer katacağını belirterek "Hemelingen merkezinde yapılacak yeni Kuba Camisi, görkemli mimarisiyle şehrimize zenginlik katacağı gibi Müslümanların katettiği aşama ve onlara verdiğimiz değerin de bir göstergesi olacak." dedi.

Camilerin bir araya gelme mekanları olduğunu belirten Bovenschulte, "Camilere sadece açık kapı gününde değil, daha sık gelinmeli." diye konuştu.

Hannover Başkonsolosu Kaya

Başkonsolos Gül Özge Kaya da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde cami temel atma töreninde olmaktan mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

Bremen'i farklı din ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı bir eyalet olarak bildiğini dile getiren Kaya, "Camiler kültürler arasında bir köprü vazifesi görüyor. Cami Bremen'deki birlikte yaşama katkı sağlayacak." diye konuştu.

Almanya'da artan yabancı düşmanlığı ve İslamofobi'ye de değinen Kaya, "Barışçıl yaşam karşıtlarına fırsat vermeyelim." ifadesini kullandı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de "Camide bizim için kubbe, minare ne kadar önemli olsa bile bizim için en önemlisi bu caminin fonksiyondur. Yani huzura, barışa katkı sağlamasıdır. Bu topraklarda ve bu toplumda, vatan edindiğimiz şehirde bu toplumun sorularına, meselelerine çözüm üretecek vasıflı insanlar yetiştiriyorsa cami fonksiyonunu yerine getiriyor demektir." şeklinde konuştu.

2025'te tamamlanması planlanan caminin maliyetinin yaklaşık 2 milyon avroyu bulacağı kaydediliyor.

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Almanya, Milli, İslam, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bremen'de minareli cami temeli atıldı - Son Dakika


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