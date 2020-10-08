Brent petrol 43 doları aştı, altın yatay

Petrol fiyatları, Meksika Körfezi'nde Delta kasırgasının etkisini göstermeye başlaması ve ABD'de havayolu şirketlerini de kapsayan yeni teşvik paketinin çıkarılacağı beklentileriyle yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın havayolu şirketlerine ve küçük işletmelere yönelik destekler konusunda Kongre'ye çağrı yapması da, petrol piyasalarında alımı tetikledi. Trump Kongre'ye yaptığı çağrıda, havayolu şirketlerinin çalışanlarına yaptığı maaş ödemelerini desteklemek için 25 milyar dolarlık ve küçük girişimlerin ayakta kalmalarını sağlayacak 135 milyar dolarlık destek paketlerini bir an önce onaylanmasını istedi.

Piyasaya yeni kaynak sağlanmasının yanında, özellikle havayolu şirketlerinin talebinin artacağı yolundaki beklentiler de petrol fiyatlaının yükselmesini destekledi.Spot piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı uzun aradan sonra 43 doları aşarken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da 41 doların üzerine çıktı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 2.09 artışla 43.03 dolar,Batı Teksas yüzde 2.11 artışla 41.19 dolar,altın yüzde 0.16 artışla 1,890.67 dolar,gümüş yüzde 0.65 artışla 23.96 dolar,bakır yüzde 1.90 artışla 6,661.50 dolar,platin yüzde 0.48 artışla 870.81 dolar,paladyum yüzde 1.15 artışla 2,383.08 dolar düzeyindeydi.Altının küresel piyasalardaki yükselişinin yanında, doların da 7.94 liraya kadar tırmanmasının etkisiyle iç piyasada gram altın 484 liraya, çeyrek altın 791 liraya, Cumhuriyet altını da 3,150 liraya yükseldi. Troy Değerli Madenler'in analizinde, piyasaların ABD seçimini fiyatlamaya başladığına işaret edilerek, "ABD teşvik paketi görüşmelerinde Başkan Donald Trump'ın masayı devirmesinin ardından, piyasaların gelen satış dalgasını telafi etmeye çalıştığı bir gün geride kaldı" denildi ve şöyle devam edildi: "Altın, 1,878 dolar/ons seviyesinden seansa başladıktan sonra, 1,872 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydetti. "Gün sonuna doğru toparlanma çabasında hareket eden sarı maden, ABD Başkanlık seçim yarışının gündeminden etkilenmeye devam ediyor. "Başkan adayı Joe Biden 'ın seçim yarışında farkı açmasının yanı sıra, piyasalarda demokratların hem Kongre'de hem de Senato'da üstünlük kurabileceklerine dair beklenti oluşmaya başlamış durumda. "Bu beklentiyle piyasalar, Demokratların yönetime gelmesiyle daha fazla teşvik ve mali destek geleceğini satın almaya başladı. "Bundan dolayı piyasa, seçim belirsizliğini geride bırakmış gibi davranmaya başlamış oldu. Altın ise bu yaşananlar ışığında 1,887 dolar/onstan günü tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0.5 kazancı hanesine yazdı. " Gümüş de toparlanma gayesinde hareket ettiği günde, seansın en güçlü kapanışını yapan kıymetli madeni oldu. 23.06 dolar/onstan seansa başlayan beyaz maden, 23.81 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 3.26 kazancı hanesine yazmış oldu. "Platin, 854 dolar/onstan başladığı günü 866 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 1.4 kazançla seansı tamamladı."Paladyum, 2,351 dolar/onstan seansa başladıktan sonra günü alıcılı tarafta kapatırken, 2364 dolar/onstan yüzde 0.5 kazancı hanesine yazdı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta da satıcıların iştahlandığı bir seans geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.50-0.75 dolar/onsla gerçekleşti."