Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 62,88 Dolar

Brent Petrolün Varili 62,88 Dolar

2 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,88 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün Varili 62,88 Dolar, System.String[]
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,88 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,88 dolardan başlayan ve gün içinde 63,78 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,87 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,01 artışla 62,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 54,75 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, dolar endeksinin güçlenmesiyle petrolde geçen hafta görülen yükselişlerin az da olsa gerilediğini kaydediyor.

ABD'nin Venezuela'ya olan yaptırımları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintilerinin etkisiyle petrol fiyatları 62 dolar bandında seyrediyor. Ayrıca, ABD'de düşen petrol kulesi sayısı fiyatların daha fazla gerilemesini engelliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 62,79 ila 62,93 dolar aralığının direnç, 62,51 ila 62,65 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Teksas, Sabah, Ekonomi
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