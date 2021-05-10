Brent petrolün varili 69 doları aştı

ABD'de boru hattı işleten şirkete yapılan siber saldırının ardından petrol fiyatları yüzde 1'den fazla yükseldi ve gösterge Brent ham petrolünün varil fiyatı 69 doları, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 65 doları aştı.

ABD yönetimi, Petrol boru hattı işletmecisi Colonial Pipeline'ın saldırıyı atlatması için şirkete destek olduğunu açıkladı. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, önceliklerinin boru hattının tamir edilmesi olduğunu belirterek Colonial'ın faaliyetlerini en kısa zamanda tekrar başlatmasını sağlayıp daha ciddi enerji tedarik aksaklıklarının önüne geçilmesi için Washington'un çalıştığını açıkladı.