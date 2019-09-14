Brexit'in mimarı eski Başbakan David Cameron: İngiltere yeniden referanduma gidebilir
1 saat önce
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini halk referandumuna giderek başlatan eski Başbakan David Cameron çıkaracağı yeni kitabının tanıtımında ülkenin içinden geçmekte olduğu derin krizi ve bu krizdeki rolünü değerlendirdi.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini halk referandumuna giderek başlatan eski Başbakan David Cameron çıkaracağı yeni kitabının tanıtımında ülkenin içinden geçmekte olduğu zor dönemi ve bu derin krizdeki rolünü değerlendirdi.
Çıkaracağı biyografisi hakkında The Times gazetesine konuşan eski Başbakan, 2016'da alınan referandum sonucunun kendisini "depresyona soktuğunu" belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:00
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den Çankaya ve Sabancı girdi AK Parti'den Davutoğlu'nun istifasına ilk yorum: Milletin çizdiği yoldan sapanlar her yerden istifa edebilir AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Davutoğlu'nun istifasını değerlendirdi: Kaybettiği koltuğun peşinde 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren HİV taşıyıcısı kadın öğretmeni iki çocuğu ihbar edip tutuklattı