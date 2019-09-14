Son Dakika Haberleri: Brexit'in mimarı eski Başbakan David Cameron: İngiltere yeniden referanduma gidebilir
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Brexit'in mimarı eski Başbakan David Cameron: İngiltere yeniden referanduma gidebilir

1 saat önce

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini halk referandumuna giderek başlatan eski Başbakan David Cameron çıkaracağı yeni kitabının tanıtımında ülkenin içinden geçmekte olduğu derin krizi ve bu krizdeki rolünü değerlendirdi.

Brexit'in mimarı eski Başbakan David Cameron: İngiltere yeniden referanduma gidebilir, System.String[]

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini halk referandumuna giderek başlatan eski Başbakan David Cameron çıkaracağı yeni kitabının tanıtımında ülkenin içinden geçmekte olduğu zor dönemi ve bu derin krizdeki rolünü değerlendirdi.


Çıkaracağı biyografisi hakkında The Times gazetesine konuşan eski Başbakan, 2016'da alınan referandum sonucunun kendisini "depresyona soktuğunu" belirtti.

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Avrupa Birliği, David Cameron, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:00 
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