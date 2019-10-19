Son Dakika Haberleri: Brexit karşıtı yüz binlerce kişi sokağa döküldü
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Brexit karşıtı yüz binlerce kişi sokağa döküldü

22 dakika önce

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Brexit krizi devam ederken başkent Londra'da düzenlenen Brexit karşıtı gösteriye yüzbinlerce kişi katıldı.

Brexit karşıtı yüz binlerce kişi sokağa döküldü, System.String[]

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Brexit krizi devam ederken başkent Londra'da düzenlenen Brexit karşıtı gösteriye yüzbinlerce kişi katıldı.


Boris Johnson'ın Brexit üzerine AB ile vardığı yeni anlaşmayı protesto eden ve ikinci bir referandum talep eden yüz binlerce insan Londra'da sokağa indi. Protestoyu düzenleyen 'Halkın Oyu' grubunun sözcüsü Thomas Cole, "Yürüyüş, Brexit'le ilgili İngiltere'deki halkın iradesinin değiştiğini göstermektir" ifadelerini kullandı. Yürüyüş, herhangi bir Brexit anlaşmasıyla ilgili son bir referandum çağrısında bulunan dördüncü protesto oldu.


Ellerinde AB bayrakları sallayan vatandaşlar üzerinde, 'AB'de kalmak en iyisi', ' Bunun için oy vermemiştik', ' Bize tek boynuzlu at vaad edilmişti, onun yerine eşek verdiler, ' AB'ye dönme zamanı' yazılı dövizler taşıdı.


Önceki gösterilere, İngiltere genelinde Avrupa bayrakları taşıyan ve AB yanlısı sloganlar atan yüz binler katılmıştı. Independent, The Guardian gibi gazeteler ilk kez olarak rakamın milyon barajını aştığını iddia etti. Bu arada Parlamento önünde bulunan Brexit yanlısı küçük bir gruplar ile Brexit karşıtlar arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.


İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 2016'da yapılan Brexit referandumunda halkın yüzde 52'si AB'den ayrılma kararı çıkmıştı. - LONDRA

Avrupa Birliği, İngiltere, Londra, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:41 Kaynak: İHA
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