Son Dakika Haberleri: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan ABD Üssüne Yeşil Işık

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan ABD Üssüne Yeşil Işık

1 saat önce

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bölgede Rusya'nın etkisine karşılık ülkesinde bir ABD askeri üssü kurulması ihtimaline "açık" olduğunu söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan ABD Üssüne Yeşil Işık, System.String[]
SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bölgede Rusya'nın etkisine karşılık ülkesinde bir ABD askeri üssü kurulması ihtimaline "açık" olduğunu söyledi.

Bolsonaro, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yakınlığı konusunda endişeli olduğunu ifade etti.

Brezilya'da ABD üssü kurulması fikrine karşı olmadığını belirten Bolsonaro, "Bu dünyada neler olacağına bağlı. Böyle bir olasılığı gelecekte konuşmak zorunda olmayacağımızı kim bilebilir?" dedi.

Bolsonaro, salı günü başkent Brasilia'da düzenlenen törende yemin ederek, görevine başlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:02 Kaynak: AA

Venezuela, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Güncel
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