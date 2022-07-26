Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Gübre İthalatını Güvence Altına Almak İçin Rusya'ya Yönelik Yaptırımları Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Gübre İthalatını Güvence Altına Almak İçin Rusya'ya Yönelik Yaptırımları Reddetti

26.07.2022 12:47
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Gübre İthalatını Güvence Altına Almak İçin Rusya'ya Yönelik Yaptırımları Reddetti

Bolsonaro, ülkesinin gıda üretimini güvence altına almak için Rusya'yla ticari ilişkilerini sürdürme kararını savundu.

Bolsonaro, ülkesinin gıda üretimini güvence altına almak için Rusya'yla ticari ilişkilerini sürdürme kararını savundu.

SAO PAULO, 26 Temmuz (Xinhua) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Pazartesi günü yaptığı açıklamayla, Brezilya'nın tarım sektörüne yönelik Rusya'dan gübre ithalatını sürdürmek için Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlara karşı çıktığını yineledi. Sao Paulo kentinde düzenlenen 2022 Küresel Tarım Endüstrisi Forumu'nda konuşan Bolsonaro, "(Rusya'ya yönelik) yaptırımlara bağlı kalmayacağız. Dengeli bir pozisyon alıyoruz, çünkü bugün bu konuda Brezilya'nın dengeli konumu olmasa tarım işletmelerimiz için gübre alamazdık" ifadelerini kullandı. Bolsonaro, ülkesinin gıda üretimini güvence altına almak için Rusya'yla ticari ilişkilerini sürdürme kararını savundu. Bolsonaro, "Gübre olmazsa gıda güvenliği güvencemiz ve dünyadaki 1 milyar kişinin gıda güvencesi tehlikeye girer" diye ekledi. Bolsonaro ayrıca Aralık ayında hükümetinin, ithalat alternatifleri arayışında ulusal gübre programını genişletme kararı aldığını hatırlattı. Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya, dünyanın önde gelen soya fasulyesi üreticisi ve dünyanın bir numaralı hayvansal protein ihracatçısı konumunda bulunuyor.

YORUMLAR
500
Çarptığı kişinin ölümüne neden olan Brezilyalı yıldız futbolcu alkol testine girmeyi reddetti Çarptığı kişinin ölümüne neden olan Brezilyalı yıldız futbolcu alkol testine girmeyi reddetti
Kaynak: Xinhua

Sao Paulo, Brezilya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Gübre İthalatını Güvence Altına Almak İçin Rusya'ya Yönelik Yaptırımları Reddetti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor
12:28 ÖTV değiştirme yetkisinin Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesi sonrası CHP'den yeni bir iddia geldi
12:02 Beyaz Futbol'da efsane sunucunun yeniden kadroya katılacağı iddia edildi
12:02 Ekonomistlerden Fed iddiası! 2022 sonuna kadar ABD'de faiz yüzde 4'e kadar çıkabilir
12:00 Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı
11:53 Korku filmi gibi! Kambur balina tekneye böyle çarptı
11:52 Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı
11:46 15 yaşında İngiltere'den kaçarak DEAŞ gelini olmuş! Genç kızın ibretlik sözleri dikkat çekti
11:31 1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarını kimin yazdığı ortaya çıktı
11:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in annesi koruma kararına tepki gösterdi: Ortalığı yakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 12:53:39. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Gübre İthalatını Güvence Altına Almak İçin Rusya'ya Yönelik Yaptırımları Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement