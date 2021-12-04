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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya "yalan haber" soruşturması - Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya "yalan haber" soruşturması

04.12.2021 09:57
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya "yalan haber" soruşturması

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 aşılarının AIDS'e yakalanma ihtimalini arttırdığı yönündeki yorumları hakkında "yalan haber yaymak" suçundan soruşturma başlattı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 aşılarının AIDS'e yakalanma ihtimalini arttırdığı yönündeki yorumları hakkında "yalan haber yaymak" suçundan soruşturma başlattı.

Korona virüs salgınının başlangıcından bu yana yaptığı açıklamalarla sık sık uluslararası medyaya konu olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gündemden düşmüyor. Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'nun Ekim ayında sosyal medya üzerindeki canlı yayında, raporların "Covid-19'a karşı tam aşılanmış kişilerin, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromunu (AIDS) beklenenden çok daha hızlı geliştirdiğini gösterdiğini" iddia ettiği yönündeki söylemleri hakkında "yalan haber yaydığı" gerekçesiyle soruşturma başlattı. Bolsonaro'nun Covid-19 aşılarına yönelik yorumları ile internette sahte haber yaymakla suçlanan bir grubun eylemleri arasındaki ilişkinin araştırılması gerektiği belirtildi.

İddia reddedilmişti

Söz konusu iddia, bilim adamları ve tıp uzmanları tarafından şiddetle reddedilmişti. Bugüne kadar aşı olmayı reddeden Bolsonaro yorumlarını savunurken, bir dergideki makaleden alıntı yaptığını ileri sürmüştü. İddiaların ardından Bolsonaro'nun yaptığı yayın sosyal medya platformlarından kaldırılmış, Youtube hesabı 1 hafta süreyle askıya alınmıştı.

Dokuz suçla itham edilmişti

Bolsonaro hükümeti hakkında salgını yönetme biçimine yönelik başlatılan farklı bir soruşturma da sürüyor. Brezilya hükümetinin salgınla mücadelede ihmalkar davranıp davranmadığını incelemek için kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu, Bolsonaro'nun 9 suçla itham edildiği raporu geçtiğimiz 27 Ekim'de onaylamıştı. Bolsonaro "salgın sırasında federal hükümetin yaptığı hatalardan sorumlu asıl kişi" olarak tanımlanırken, insanlığa karşı suçlara ek olarak "suça teşvik, şarlatanlık, belgelerde tahrifat, sosyal hakların ihlali, kamu fonlarını kötüye kullanmak, salgın hakkında sahte haberler yayma" suçlarıyla itham edilmişti. Bolsonaro hükümetinin "sürü bağışıklığı elde etmek için başarısız bir yöntemle ölümcül virüsün ülke geneline yayılmasına izin verdiği" iddia ediliyor.

Bolsonaro ise raporun hazırlandığı 6 aylık süreçte hükümetinin salgının "ilk anından itibaren doğru olanı yaptığını" savunarak soruşturmayı ve raporu siyasi amaçlı olduğu gerekçesiyle defalarca reddetmişti.

Brezilya en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke

Brezilya'da korona virüs salgınında şu ana kadar 22 milyon 129 bin 409 vaka tespit edilirken, 615 bin 454kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke olan Brezilya, Covid-19'dan en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor. - BRASILIA

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Medya, AIDS, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 'yalan haber' soruşturması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya "yalan haber" soruşturması - Son Dakika
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